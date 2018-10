Eccellenze umbre, i migliori ristoranti secondo la guida dell'Espresso: ecco i premiati

La guida dell'Espresso incorona l'Umbria con due cappelli. Anche per il 2019, la prestigiosa guida torna a consigliare i migliori ristoranti d'Italia contrassegnati dai "cappelli" che vanno da un minimo di uno (buona cucina) a un massimo di cinque che denota un'eccellenza assoluta. Dallo scorso anno è stato inoltre introdotto il Cappello d'oro per segnalare i nuovi classici della cucina italiana. Ad aggiudicarselo, in Umbria, è stato Casa Vissani a Baschi, nel ternano.

Si fregia invece di due cappelli il ristorante Vespasia - Palazzo Seneca (Norcia) della famiglia Bianconi, che con un post su facebook commenta: "Questo non rappresenta solo un traguardo, ma un punto di partenza per crescere e offrire sempre il meglio ai nostri ospiti". Gli altri ristoranti umbri che rientrano nella guida dei migliori d’Italia, e che si aggiudicano un cappello, sono: Trippini; Hotel Nun Relais - Eat Out; La Locanda del Cardinale; Da Luciano; Hotel Borgo La Chiaracia – Radici; I Sette Consoli; La Foresteria Alzatura; La Locanda del Capitano; La Trattoria di Oscar... e quant’altro Lampone; Nascostoposto; Villa Roncalli.