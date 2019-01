Aziende Umbre in crescita, il balzo in avanti di Go Internet: piano per sbarcare sul 5G

Continua a crescere l'umbra Go Internet che ha annunciato, dopo la decisione del socio Linkem, l'inizio della pianificazione dell'intera rete go internet in 5G, servizi nuovi, veloci e grande capacità di eleborare dati in tempo reale per i propri abbonati. Linkem S.p.A., azionista della società umbria con una quota del 21,22%, ha esercitato l’aumento di capitale di GO internet, per un controvalore totale di 1.054.944 euro.

“Grazie a questo accordo, stiamo già trasformando la nostconferma l’impegno della nostra società sul versante dell’innovazione a favore dei consumatori e giunge in un momento propizio sul piano operativo. In virtù della proroga dei diritti in banda 3.4-3.6 GHz fino al 2029, per la quale GO internet ha già versato al MiSE l’importo dovuto di 2,7 milioni di Euro, abbiamo infatti l’orizzonte temporale necessario per pianificare la migrazione dell’intera rete GO internet in 5G, un investimento fondamentale per continuare a crescere e restare competitivi”.