Occasioni di lavoro, concorso 2018 della Guardia di Finanza: come partecipare

La Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo” per l’anno 2018.



Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1 gennaio 2017, non abbiano superato il giorno di compimento del 35esimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1 gennaio 1982) e siano in possesso di un diploma di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la specialità per cui concorrono.

Come presentare domanda