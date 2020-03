Rinnovo cassa integrazione lavoratori alla Tagina. Morroni: "Sottoscritti gli accordi tra Regione-azienda-sindacato"

Approvata e firmata la cassa integrazione straordinaria anche per i lavoratori della Tagina, azienda di ceramica con sede a Gualdo Tadino, che è in fase di rilancio e riorganizzazione. A ventiquattro ore dall’approvazione da parte della Giunta è stato sottoscritto l'accordo in Regione, tra sindacati e azienda, per la concessione del sostegno per dodici mesi, per 70 lavoratori. “Si è concluso quindi - ha commentato il Vice Presidente della Giunta Regionale Roberto Morroni – il percorso attivato nell’ambito del “Milleproroghe”, approvato dal Parlamento lo scorso 28 febbraio, che consentirà di tutelare i posti di lavoro come nel caso dell’importante processo di riconversione industriale in corso all'azienda gualdese".