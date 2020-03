Coronavirus, l'imprenditore Minelli stipula una speciale assicurazione per i dipendenti in caso di contagio: "La loro salute è preziosa"

E' uno dei gruppi dell'agroalimentare umbro che sta conquistando i mercati nazionale e internazionali, le sue birre artigianali e i suoi locali sono apprezzati ovunque, ma il successo non ha offuscato il cuore di chi dirige e sa bene quanto sia importante la squadra, la propria squadra. Stiamo parlando del Gruppo umbro Birra Flea - fondato e diretto da Matteo Minelli - che non solo sta mettendo al sicuro i propri dipendenti - come previsto dalle normative anti-contagio - ma è anche stato il primo a sottoscrivere con la Compagnia Assicurativa Italiana, una specifica polizza a tutela di tutti dei lavoratori, anche per le società collegate Caseificio Trinei, Anonima Distillazioni e 120 Grammi, relativa all’emergenza che sta vivendo il nostro paese per il COVID-19.

Nello specifico la polizza prevede, qualora ci sia il contagio da COVID-19, indennizzi economici a favore delle maestranze per l’eventuale ricovero causato da infezione e per la successiva convalescenza attraverso un pacchetto di assistenza per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.

"Tale pacchetto economico a tutela dei dipendenti - hanno spiegato dal Gruppo Flea - è finalizzato a dare maggiore serenità ai lavoratori in questo momento complicato che sta vivendo il nostro paese. Ovviamente il Gruppo Flea ha già implementato tutte le procedure aziendali indicate dal Governo per arginare il contagio e tutelare la salute dei propri uomini e donne e le loro famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scelta virtuosa che farà sicuramente da apripista per molte altre aziende umbre e regionali che in questo periodo stanno continuando la produzione per mantenere a galla l'economia del nostro Paese e l'occupazione. Una bella notizia in questi tempi difficili e dove molti operai si stanno rivolgendo al sindacato per mancanza delle adeguate protezioni dal rischio contagio