Gualdo Tadino, nonostante la crisi c'è chi investe: un nuove negozio di moda e un locale street-food

Nonostante il difficilissimo periodo, post blocco sociale per la pandemia da Coronavirus, alcuni giovani hanno deciso di continuare ad investire sul futuro della città di Gualdo Tadino. Ben due nuovo attività commerciali hanno tagliato il nasto o lo faranno a breve. Gerardina Consiglio e Veronica Biondi sono le titolari del nuovo negozio “Moda Fashion”, stile sportivo, casual uomo-donna, calzature e bigiotteria, inaugurato lo scorso 18 maggio, con un taglio del nastro rigorosamente a distanza, alla presenza del primo cittadino. Mentre il 31 maggio, a tagliare il nastro tricolore, sarà la volta del take away Gargotta Burger & Pinsa, di Alessandro Pierini, che aprirà in centro storico, in Via Mazzini.

