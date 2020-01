Gualdo Tadino, il Comune pubblica due bandi per assumere 4 nuovi dipendenti

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - bandi di concorso" due selezioni. Il primo bando per la copertura di 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di Cat. D "Specialista Amm.vo". Secondo bando: 2 posti a tempo indeterminato part. time 50% di Cat. C "Assistente Servizi vari informatica"". Le domande possono essere inviate entro e non oltre il giorno 20.02.2020.