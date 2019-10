L'azienda perugina compie mezzo secolo di vita: il Gruppo Grifo Agroalimentare festeggia 50 anni

“È un piacere rinnovare una collaborazione con una manifestazione che qualifica questa città e questo territorio”. Queste le parole di Carlo Catanossi, presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare, sulla presenza dell’azienda umbra alla 26esima edizione di Eurochocolate, il festival internazionale dedicato al cioccolato in scena a Perugia fino al 27 ottobre. Il gruppo lattiero-caseario, infatti, è fornitore ufficiale di latte a marchio Grifo 100% Umbria. Due eccellenze della nostra regione, quindi, ancora insieme: la storica cooperativa umbra, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di attività, a sostegno di una delle manifestazioni più importanti per la città di Perugia. “Ci fa molto piacere che il Gruppo Grifo Agroalimentare sia al nostro fianco – ha commentato il presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci –. Dopo 26 anni, la nostra kermesse dedicata al cioccolato riesce a mantenere una freschezza necessaria, una continua innovazione e creatività grazie anche a un uso ottimale di azioni di marketing, claim, immagini suggestive ed emozionanti. La gente risponde bene, sempre di più, per questo posso dire che siamo tutti quanti felici e ‘fondenti’”.

Per festeggiare il suo mezzo secolo di storia, il Gruppo Grifo Agroalimentare è presente a Eurochocolate con diverse iniziative e uno stand dedicato, dove gustare squisiti gelati dai gusti molto cremosi e cioccolatosi, che verranno arricchiti da un bottone di cioccolato. Il pubblico può anche farsi dei selfie davanti al gonfiabile che riproduce la classica busta di latte Grifo ed essere premiato con un goloso omaggio. Fino a venerdì 25 ottobre, alle 9.30 e alle 10.45, all’ex chiesa della Misericordia in via Oberdan, laboratori per bambini che, guidati da abili pasticceri di ‘Aps Animatamente’ e ‘La ciliegina che mancava’, potranno realizzare un gustoso bottone animato da riportare a casa come dolce ricordo. “Questo oggi è il Gruppo Grifo Agroalimentare – ha dichiarato Catanossi –, un’azienda fortemente ancorata a Perugia, a questo territorio, a questa regione. Un’azienda che ha dato certezze e che continuerà a dare, come ha fatto nel passato, sviluppo e benessere. Cinquant’anni è un traguardo molto importante. È il momento di tirare qualche somma ma anche di assumerci degli impegni nuovi, di sviluppo e di crescita, con la consueta serietà che la nostra azienda ha dimostrato negli anni”.