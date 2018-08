Dall'idea di due perugini ora la cena dei ristoranti arriva a casa con un click: drink, dessert e piatti per tutti i gusti

Non chiamateli solo fattorini. Loro, un team di giovani universitari, sono i “grifrider” e vi portano le cene dei ristoranti perugini direttamente a casa vostra. Menti di questa innovativa start – up a livello locale, sono il perugino Andrea Ramadori e la perugina d’adozione Francesca Zinzi, che hanno sviluppato un modo semplice e veloce per farvi avere il meglio della cucina locale senza dover uscire da casa.

Stanchi dopo una giornata di lavoro? fuori piove e non avete voglia di uscire? Da oggi ci pensa il team di Grifood, la startup già attiva da luglio che tramite una propria piattaforma online consegna a domicilio i prodotti culinari provenienti dai migliori ristoranti e non solo, di Perugia. Piatti, dessert, drink, portati a casa dal team dei giovani grifrider. Un servizio in crescita, perchè a partire da settembre sarà attivo anche per pranzo mentre ad ottobre nascerà l’app Grifood.

Grifood è attivo tutti i giorni dalle 18.30 alle 22.30, ma a settembre il servizio sarà fruibile anche a pranzo (12.30-15.00). Accedendo al sito internet www.grifood.it, si potranno scegliere i piatti, i dessert e i drink dai migliori ristoranti della città. Ma dietro la filosofia dei suoi due ideatori, c’è qualcosa di più di una semplice consegna a casa. C’è soprattutto il desiderio della valorizzazione della cucina e delle imprese locali e un’attenzione al team che compone il progetto. Da oggi realtà.