Grifo Latte sbarca nel paradiso del food, uno stand modello baita per far conoscere due grandi prodotti nati a Colfiorito

Il Gruppo Grifo Agroalimentare parteciperà da lunedì 7 a giovedì 10 maggio al Cibus, salone internazionale dell’alimentazione, giunto alla 19esima edizione, in programma alle Fiere di Parma. Evento di riferimento per l’agroalimentare italiano, rivolto esclusivamente al pubblico dei professionisti del food, retail e dell’horeca nazionale ed estero, sarà l’occasione per la cooperativa umbra di far conoscere a una platea qualificata la sua ampia gamma e lanciare le ultime novità.

Una vetrina internazionale, dunque, nella quale il Gruppo Grifo sarà presente con la sua ricca produzione ‘100% Umbria’, dal latte ai prodotti caseari, dai legumi alle preparazioni gastronomiche, ma anche con la nuova linea di formaggi ‘Norcia. Il Caseificio 1967’, espressione dell’eccellenza casearia nursina. Tra i nuovi nati in casa Grifo anche il latte uht biologico ad alta digeribilità. In mostra poi, nel caratteristico stand, fatto in legno ed elementi materici che richiamano la naturalità dei prodotti, anche le specialità del Caseificio di Colfiorito, in particolare le note mozzarelle ottenute da latte proveniente dagli allevamenti della dorsale appenninica umbro-marchigiana.

“Un’opportunità da non perdere – ha commentato il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi – per promuovere i nostri prodotti e farli conoscere a un vasto pubblico la cui maggioranza è rappresentata da operatori e buyer nazionali e internazionali. Una vetrina importantissima dedicata all’agroalimentare italiano, soprattutto in ottica di esportazione e commercio internazionale, in cui i nostri prodotti sono una qualificata espressione delle produzioni umbre”.