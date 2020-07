Crisi e aziende, fondi dal Governo per salvare il settore ceramica d'arte dell'Umbria

Il Govero e la Camera hanno ascoltato, seppur in parte, le esigenze delle aziende di ceramica umbre fortemente penalizzate da questo periodo di emergenza sanitaria per via del coronavirus. Nel decretono rientrano gli aiuti economici per il settore. Un fondo di 2 milioni di euro - in verità non altissimo . per l'anno 2021 da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale. Il Governo, dunque, con questo provvedimento ha accolto anche quelle che sono state le richieste avanzate da parte dei Comuni - Gualdo Tadino, Gubbio, Deruta e Orvieto - facenti parti della “Strada della Ceramica” che chiedevano nuova linfa al settore.

Il cartello umbro è al momento il primo in Italia ed ha come finalità principale quella di creare una rete regionale delle città dove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramica, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza in ambito regionale, nazionale ed internazionale, dei prodotti d'arte made in Umbria.

“Quella arrivata oggi – ha sottolinea il Sindaco Massimiliano Presciutti, uno degli esponenti del cartello di territori e aziende - è una splendida notizia e rappresenta un bell’incentivo per sviluppare nuove iniziative e progetti in grado di dare nuovo slancio al settore della ceramica. Con questo provvedimento il Governo ha accolto anche le istanze arrivate dai nostri territori, che rappresentano un distretto importante per l’impresa ceramica. In particolare il lavoro che stiamo portando avanti in sinergia grazie alla “Strada della Ceramica. Stiamo sviluppando progetti di grande spessore e sulla scorta di quanto stiamo facendo, con questi nuovi aiuti economici stanziati, dobbiamo partire subito per elaborare e sviluppare nuove iniziative che abbiano il fine di valorizzare l’attività ceramica dei nostri territori”.