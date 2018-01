Prestiti ai giovani imprenditori senza interessi e a fondo perduto: ecco quando scade la domanda

Prorogato fino al 31 gennaio 2018 il termine per la presentazione delle domande per i benefici della legge regionale 12/95 relativa alla concessione di prestiti ai giovani imprenditori fino a 50 mila euro senza interessi, oltre a contributi a fondo perduto per spese di costituzioni e di gestione relative al primo anno di attività. Ne dà notizia il Vice Presidente della Giunta Regionale Fabio Paparelli rimarcando la costante attenzione della Giunta Regionale rispetto ai temi della creazione d’impesa.

“La legge 12 – ha ricordato Paparelli - è rivolta ai giovani tra i 18 e i 35 anni, ma il limite di età può arrivare anche a 40 per quei lavoratori che sono in cassa integrazione o in mobilità, per portatori di handicap o per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro". Le agevolazioni, che vanno a coprire le spese di acquisto di macchinari e attrezzature, impianti, licenze o brevetti o per la ristrutturazione di fabbricati, possono essere richieste entro un anno dalla costituzione dell'impresa.

Con il fondo rotativo della Legge, dal 1996 al 2013, sono stati finanziati in Umbria oltre 1600 progetti per 70 milioni di euro - ha proseguito Paparelli – contribuendo quindi in maniera sostanziale al sostegno di nuove iniziative d’impresa su tutto il territorio regionale. "Le imprese ammesse ai benefici della legge nel 2017 sono state 38 per un importo di 1 milione 363.470,49 euro. Nei prossimi mesi – ha concluso l'assessore – si procederà ad una revisione della normativa e delle modalità di attuazione al fine di accrescerne la flessibilità ed efficacia della norma, anche in relazione alla integrazione con la strumentazione finanziaria della programmazione europea 2014-2020".