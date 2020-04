Nasce la gift card per sostenere il turismo enologico della nostra Umbria: come funziona e gli sconti

Un primo tentativo per reagire a questa emergenza sanitaria ed economica arriva dalla terra del Montefalco Sagrantino Docg. Nasce ‘Sagrantino Experience – Holidaybond’ edizione 2020 con lo slogan ‘Regala l’esperienza, Vivi la Strada del Sagrantino’. Lo scopo è di promuovere, attraverso ‘gift-card’, le cantine, le aziende agricole, i frantoi, le strutture ricettive e i ristoranti associati, in questo delicato momento di crisi generale. Da utilizzare per sé o per un regalo anche a distanza, la card, che si potrà acquistare fino al 31 agosto, sarà spendibile entro un anno dall’acquisto presso le aziende aderenti all’iniziativa.

“Si tratta di poter acquistare oggi una visita con degustazione o una cena o un altro servizio in un’azienda associata aderente – ha spiegato Serena Marinelli, presidente della Strada del Sagrantino – che sia la dimostrazione di un sostegno reciproco: un atto di solidarietà del cliente verso l’azienda, ma anche di riconoscimento dell’azienda al cliente, il quale, quando potrà concretamente utilizzare la sua card, otterrà anche uno sconto del 20% sull’acquisto dei prodotti/servizi che verranno eventualmente acquistati presso l’azienda scelta: un servizio di qualità, un’esperienza, appunto, ma con un valore maggiore rispetto al prezzo pagato oggi”.

Per aiutare gli enoturisti a scegliere l’azienda e la località in cui utilizzare la gift-card, ogni settimana, a partire dal 4 maggio, la Strada del Sagrantino racconterà sui propri canali social (www.facebook.com/ stradadelsagrantino/ e www.instagram.com/ stradadelsagrantino/) le realtà aderenti,