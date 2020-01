Gesenu diventa plastic free: donate borracce a tutti i dipendenti contro le bottigliette

Gesenu diventa plastic free. Negli scorsi giorni sono state donate ai dipendenti numerose borracce termiche a consolidare un percorso, che pone al centro la sostenibilità aziendale, iniziato ormai da qualche tempo. "Gesenu ha fornito – dice il Consigliere Delegato Luciano Piacenti – insieme alla strenna natalizia, una borraccia termica a tutti i propri dipendenti per eliminare l’uso delle bottigliette di plastica usa e getta. Il progetto è stato avviato con il supporto di Umbra Acque che ha fornito una fontanella per l’erogazione di acqua presso gli uffici della società".

La consegna delle borracce è solo una delle azioni perseguite da Gesenu in ambito di sostenibilità, non solo per quanto riguarda l’impatto ambientale, ma anche a livello aziendale. "Tale inziativa – conclude Piacenti – si inserisce nell’ambito di un percorso avviato da Gesenu per essere sempre più sostenibile nello svolgimento delle proprie attività e in tal senso mi riferisco nello specifico al bilancio di sostenibilità, recentemente presentato".

Il documento è stato il primo Bilancio di Sostenibilità che Gesenu predispone nel corso della propria storia, è anche il primo che viene redatto tra le utilities della Regione Umbria ed è uno strumento di comunicazione avanzato ed innovativo. Alla sua redazione ha partecipato l’intera struttura organizzativa della società, oltre alla collaborazione del Presidente Wladimiro De Nunzio, e a tale scopo Gesenu ha effettuato per la prima volta un’analisi di materialità che ha interessato tutti i propri stakeholders. Le tematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente, all’economia circolare ed all’etica del business sono quelle che sono state percepite come predominanti.