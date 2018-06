Tempo d'estate, tempo di gelati: le dieci migliori gelaterie a Perugia

Tempo d’estate, tempo di gelato. Con l’arrivo della bella stagione, come rinunciare ad un ottimo e rinfrescante gelato? Alla frutta, al cioccolato, alla crema o senza glutine, ce n’è per tutti i gusti. Al primo posto di questa classifica - secondo gli utenti di Tripadvisor- spicca la Cioccolateria Gelateria Augusta Perusia, mentre al secondo posto troviamo la storica gelateria Gambrinus, che anche lei si porta a casa entusiaste recensioni.

Terzo posto invece per Lick Gelato Perugia, quarto posto per Mastro Cianuri e quinto per la yogurteria e gelateria Yogorino di Madonna Alta. A metà della classifica troviamo Quore di Panna a Corciano, sesto posto se lo aggiudica la Gelateria Veneta. Settimo classificato secondo le preferenze degli utenti, è il Bar Gelateria 5 Colli, per poi proseguire all’ottavo posto con L’Arte del Gelato a Ponte San Giovanni e Grom al nono. Decimo posto, infine, con Dolce Bio Perugia.