Super gara tra chef: l'agnello Lambrusco e pop corn convince la giuria: due "stellati" di origini umbre in vetta alla classifica 

Con 97 punti su 100 la coppia di chef formata da Alessandro Narducci e Daniele Lippi ha conquistato la giuria raggiungendo la vetta della classifica parziale nella terza tappa del Sina chefs’ cup contest, andata in scena al ristorante Collins’ del Sina Brufani hotel a Perugia, martedì 20 marzo.

La competizione, che vede esibirsi e sfidarsi in un cooking show nove coppie di chef stellati in altrettante serate nelle strutture della catena Sina hotels, quest’anno ha come tema la musica. Dopo la canzone napoletana e la musica classica, protagoniste nelle prime due tappe, è stata la musica leggera a essere interpretata dai due cuochi di origini umbre che, nonostante la giovane età (classe 1989 per Narducci e 1990 per Lippi), vantano una stella Michelin per i loro ristoranti a Roma, rispettivamente ‘Acquolina Hostaria’ e ‘Il Convivio Troiani’.

‘Cinghiale bianco’ per Narducci che si è ispirato alla canzone e album omonimo di Franco Battiato ‘L’era del cinghiale bianco’ presentando un raviolotto ripieno di una farcìa di brasato di cinghiale giovane aromatizzato con delle spezie e degli aromi tipici del Medio Oriente; ‘Lamb-rusco e pop-corn’ per Lippi, che ha tratto ispirazione dalla canzone di Luciano Ligabue, realizzando una versione originale di carré di agnello con Lambrusco, prugne secche e pop-corn.

A esprimere il giudizio di qualità la giuria composta dal presidente Angelo Valentini, enologo, enobibliofilo e oxologo, Marilena Badolato, critico enogastronomico, e Andrea Ceccomori, flautista, interprete e produttore musicale che si è esibito in una performance con il flauto. La prossima tappa, dunque, sempre all’insegna della musica, sarà martedì 15 maggio al ristorante ‘La conchiglia’ del Sina Astor di Viareggio.