I migliori vini dell'Umbria incoronati dal Gambero Rosso, tutti i premiati con i Tre bicchieri 2020

Quattordici vini dell'Umbria incoronati dal Gambero Rosso e premiati con i Tre Bicchieri 2020. "L’Umbria del vino - si legge sul sito del Gambero Rosso, come anticipazione dei premiati dalla Guida Vini d'Italia 2020 - è ormai una grande regione. Può sembrare un ossimoro ma è proprio così. È una regione che esprime non solo una qualità diffusa, ma soprattutto riesce a trasmettere in maniera chiara i vari territori che la compongono".

I migliori vini dell’Umbria premiati con i Tre Bicchieri 2020

Ecco l'elenco dei premiati, pubblicato dal Gambero Rosso: Adarmando Trebbiano Spoletino 2017 – Giampaolo Tabarrini; Cervaro della Sala 2017 – Castello della Sala; Il Roccafiore 2016 – Roccafiore: Montefalco Rosso Mattone Ris. 2016 – Briziarelli; Montefalco Rosso Pomontino 2017 – Tenuta Bellafonte; Montefalco Rosso Ris. 2015 – Antonelli San Marco; Montefalco Rosso Ziggurat 2017 – Tenute Lunelli Castelbuono; Montefalco Sagrantino 2015 – Terre de la Custodia; Montefalco Sagrantino 25 Anni 2015 – Arnaldo Caprai; Montefalco Sagrantino Sacrantino 2015 – F.lli Pardi; Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2016 – Barberani; Ramìci Ciliegiolo 2016 – Leonardo Bussoletti; Torgiano Rosso Pinturicchio Ris. 2016 – Terre Margaritelli; Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. 2015 – Lungarotti