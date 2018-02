Frecciarossa Perugia-Milano-Torino: contratto con Trenitalia, treno operativo fino a dicembre 2018

E’ fatta. Il Frecciarossa Perugia-Milano-Torino partirà l'8 febbraio. Palazzo Donini ha messo sul piatto un milione e 300mila euro e il treno sarà operativo fino a dicembre 2018.

La Giunta regionale dell’Umbria ha incaricato il Direttore regionale a sottoscrivere il contratto con Trenitalia per l’attivazione del servizio ferroviario, con due corse giornaliere sulla tratta Perugia Fontivegge – Arezzo quale estensione di un servizio Frecciarossa che attualmente già collega Arezzo – Milano precisando che tale servizio per il momento assume carattere sperimentale e che la Giunta Regionale valuterà successivamente la possibilità di stabilizzare il servizio.



“Il contratto - spiega la Regione - sarà firmato nella giornata di domani autorizzando l’attivazione, a titolo sperimentale, del servizio proposto a decorrere dalla data del 8 febbraio 2018, fino al nuovo cambio di orario previsto per l’8 dicembre 2018”.