Frecciarossa Perugia-Milano e Torino: biglietti bloccati ma il treno c'è, gli orari e i costi

Quattro ore e 42 minuti per arrivare a Torino, tre ore e 17 minuti per Milano Centrale. Il nuovo Frecciarossa da Perugia, con partenza alle 5.13, è stato caricato sul sito di Trenitalia. Il via al servizio, con molta probabilità, non sarà il 5 febbraio (primo giorno in cui comprare tra le opzioni), ma slitterà di qualche giorno. Cambia poco, perché l’Alta Velocità è comunque confermata. Ma al momento l’acquisto dei biglietti è bloccato: l’operazione non si conclude, dà errore.

I costi e i livelli di servizio

Il treno, spiega il sito di Trenitalia, ha 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Ad ognuno corrisponde un prezzo diverso per il biglietto. Il costo base è di 54,90 euro per l'andata e 35,90 euro per il ritorno. Prenotando il biglietto con largo anticipo, però, il risparmio è notevole. Il costo scende a 19,90 euro. Per Torino, invece, parliamo di 64, 90 euro. Con molti giorni di anticipo il costo scende a meno di 30 euro.

Gli orari e le fermate del Frecciarossa per Milano

Il viaggio di andata. Partenza da Perugia alle 5.13. Poi Arezzo alle 6.02, Firenze alle 6.34, Bologna Centrale alle 7.18, Reggio Emilia alle 7.40 e Milano Centrale alle 8.30.

Il viaggio di ritorno. Partenza da Milano Centrale alle 18.45. Poi Milano Rogoredo alle 18.58, Reggio Emilia alle 19.36, Bologna Centrale alle 20.02, Firenze Santa Maria Novella alle 20.40, Arezzo alle 21.22 e Perugia alle 22.18.

Gli orari e le fermate del Frecciarossa per Torino

Partenza da Perugia alle 5.13. Poi Arezzo alle 6.02, Firenze alle 6.34, Bologna Centrale alle 7.18, Reggio Emilia alle 7.40 e Milano Centrale alle 8.30. Poi Torino Porta Susa alle 9.44 e Torino Porta Nuova alle 9.55.