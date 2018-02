Frecciarossa Perugia-Milano, che boom: già 3200 prenotazioni, più di 120 passeggeri al giorno

Funziona. E piace. Il Frecciarossa Perugia-Milano, “l’evento storico” per l’Umbria e per Perugia, corre veloce. La certificazione delle prenotazioni e dei passeggeri fa esultare la Regione (che ha messo sul piatto un milione e 300mila euro per la sperimentazione fino a dicembre): “Dalla data di attivazione del Frecciarossa sulla tratta Perugia-Milano, l’8 febbraio scorso, - spiega una nota di Palazzo Donini - si registrano ad oggi 3 mila200 prenotazioni fino al 4 aprile, con una media giornaliera di circa 120 passeggeri, di cui 50 all’andata e 70 al ritorno su Perugia”.



Numeri che fanno sorridere, visto che l’asticella con Trenitalia è stata fissata a una media di 30 passeggeri al giorno. E intanto il treno va, nonostante l’orario delle 5.13 e tutta la polemica sui parcheggi intorno alla stazione Fontivegge.

- di un risultato straordinario che, grazie all’arretramento del Frecciarossa da Arezzo, premia il lavoro portato avanti dall’assessorato e dalla Giunta regionale. E ciò anche in considerazione che il Piano di esercizio ferroviario di Trenitalia aveva ipotizzato una utenza di circa trenta persone sia per, che da Milano. Invece – sostiene l’assessore - le cifre parlano di numeri più che raddoppiati. I dati consolidati si vedranno fra qualche mese – ha concluso, ma le premesse sono decisamente positive tenendo conto che la promozione del Frecciarossa Perugia-Milano è peraltro appena partita”.

con più post su Facebook: "In pratica - spiega Grandi - se hai dei punti Cartafreccia che danno diritto a un biglietto premio non li puoi utilizzare né da né per Perugia, perché il capoluogo non è stato inserito nella sezione dei biglietti premio delle Frecce".

I costi e i livelli di servizio