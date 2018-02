Frecciarossa Perugia-Milano, sì o no? Quando si parte? "Serietà su date e biglietti"

La strana storia del Frecciarossa. Si parte o no? E quando? “Fine gennaio, inizio marzo, metà febbraio poi il 5 febbraio e ora spunta la data dell'8. Altro che un terno al lotto, quella sulla data di inizio delle corse del Frecciarossa Perugia-Milano è una vicenda incresciosa. Ci sono molti viaggiatori che, da giorni, stanno cercando di acquistare i biglietti sentendosi rispondere, in biglietteria a Perugia, che non sono disponibili così come si legge anche sul sito di Trenitalia. Com'è possibile, infatti, che a sette giorni dall'avvio del servizio ancora non ci siano ancora i biglietti? E' gravissimo. Chiediamo, quindi, a Trenitalia serietà sulla data di partenza e di acquisto dei biglietti”. Così Adriana Galgano, deputata di Civici e Innovatori, torna sul 'giallo' dei biglietti del Frecciarossa Perugia-Milano.

E non è finita qui: “A tutto questo si aggiunge il silenzio tombale della Regione che, ribadiamo ad una settimana dall'inizio delle corse – evidenzia - non ha ufficializzato alcuna azione per il lancio Frecciarossa all’interno di un piano di marketing territoriale. Torniamo, quindi, a chiedere alla giunta regionale di predisporlo quanto prima per incrementare l'attrattività dei nostri territori. E' fondamentale se si vuole andare oltre la sperimentazione proposta da Trenitalia, rendendo continuativo il collegamento con Milano. L'Umbria, infatti, non ha bisogno di 'treni-spot' ma di misure strutturali sul fronte delle infrastrutture ferroviarie per rompere definitivamente l'isolamento che ci impedisce di agganciare la ripresa”.