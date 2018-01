Frecciarossa Perugia-Milano, a febbraio si parte: i costi e gli orari dell'Alta Velocità

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto appreso da PerugiaToday ci dovrebbe essere uno slittamento di qualche giorno dalla data del 5 febbraio. I biglietti al momento non sono acquistabili, ma il Frecciarossa Perugia-Milano è comunque confermato. Il via libera all'Alta Velocità dovrebbe arrivare entro i primi giorni di febbraio.

Manca solo l'ufficialità della Regione Umbria, ma sul sito di Trenitalia i dettagli del Frecciarosssa Perugia-Milano (andata e ritorno) ci sono già. Tre ore e 33 minuti per il ritorno, tre ore e 17 minuti per l'andata. A febbraio l'Alta Velocità sbarcherà in Umbria.

I costi e i livelli di servizio

Il treno, spiega il sito di Trenitalia, ha 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard. Ad ognuno corrrisponde un prezzo diverso per il biglietto. Il costo base è di 54,90 euro per l'andata e 35,90 euro per il ritorno. Prenotando il biglietto con largo anticipo, però, il risparmio è notevole. Esempio: comprandolo ora per il 28 febbraio il costo base è di 19,90 euro. Stessa cosa per il 16. Per il 6 febbraio, invece, il presso lievita a 72.

Gli orari e le fermate del Frecciarossa

Il viaggio di andata. Partenza da Perugia alle 5.13. Poi Arezzo alle 6.02, Firenze alle 6.34, Bologna Centrale alle 7.18, Reggio Emilia alle 7.40 e Milano Centrale alle 8.30.

Il viaggio di ritorno. Partenza da Milano Centrale alle 18.45. Poi Milano Rogoredo alle 18.58, Reggio Emilia alle 19.36, Bologna Centrale alle 20.02, Firenze Santa Maria Novella alle 20.40, Arezzo alle 21.22 e Perugia alle 22.18.