Torna il Frecciabianca per Roma: fermata a Spoleto, ecco da quando

Buone notizie per Spoleto grazie alla fermata del treno Frecciabianca che collegherà la città con Roma Termini e Ravenna. “La fermata del Frecciabianca a Spoleto – spiega l’assessore regionale ai Trasporti, Giuseppe Chianella - rappresenta un primo risultato importante della battaglia che la Giunta regionale ha condotto, contenuta anche come impegno nell’ultimo contratto di servizio firmato fra Regione e Trenitalia, in cui è stata prevista la possibilità di una coppia di treni”.

Chianella, esprime soddisfazione per l’introduzione, come compare nel sito internet di Trenitalia, di una prima fermata a Spoleto del Frecciabianca che collega Roma Termini e Ravenna con l’orario invernale che sarà in vigore dal 10 dicembre.

“Un primo risultato – rileva Chianella – particolarmente atteso dalla cittadinanza e che va incontro alle esigenze di collegamento della città che la Giunta regionale ha colto e sostenuto già con un’interlocuzione positiva con l’amministrazione dello scomparso sindaco Cardarelli che si era speso con grande impegno per raggiungere questo obiettivo”.