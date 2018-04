Ogni anno fatturano migliaia di milioni di euro: le migliori aziende italiane si incontrano in Umbria

I protagonisti del Food e del Pet si ritrovano in Umbria. Il cuore verde d’Italia diventa motore propulsivo per due settori strategici per l’economia grazie all’appuntamento The Italian Best Companies che ESG89 Group vuole dedicare proprio a due ambiti di eccellenza italiani. Un importante momento di confronto tra offerta e domanda si svolgerà il 17 maggio al complesso monumentale di San Francesco a Montefalco. Il primo Forum Economico di questo tipo, che coinvolge realtà nazionali e internazionali, a svolgersi in Umbria a voler sottolineare potenzialità e importanza della regione in questi settori.

Con il Ceo di ESG89 Group, Giovanni Giorgetti ne discuteranno oltre ad altri prestigiosi ospiti e imprenditori, Antonio Carstulovich (general manager e marketing di Ferrarelle), Pier Giovanni Capellino (presidente Almo Nature), Massimiliano Tremiterra (direttore Ice Shanghai), Marco Raimondi (business insights director di IRI), Fabio Bernini (general manager di Befood) che coordinerà la tavola rotonda dedicata al Pet, Alessio Miliani (general manager di Fertitecnica Colfiorito) che coordinerà quella sul Food.

Il forum di Montefalco sarà l’occasione per fare il punto, anche attraverso importanti esempi virtuosi, sull’andamento del mercato Food & Pet 2017-2018 e per analizzare innovazioni e tendenze. Si parlerà quindi di e-commerce e delle opportunità che può offrire, dei nuovi target di riferimento per questi importanti settori, di come cambia il marketing e di quali sono le previsioni occupazionali, indice sicuramente determinante per valutarne la salute e le prospettive.

Tra gli ospiti annunciati anche Alessandra Smerilli, docente stabile di Economia Politica alla Pontificia Facoltà “Auxilium” e autrice del libro ‘Benedetta Economia’. A coordinare i lavori della giornata Olivia Tassara, giornalista di Sky Tg24.