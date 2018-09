Fontenuovo cerca ragazzi e ragazze per il servizio civile: tanti posti a 450 al mese

Dal sostegno alle famiglie all’assistenza agli anziani, fino alla realizzazione di laboratori integrati di creatività, incontri intergenerazionali, ricreativi ed artistici. La Fondazione Fontenuovo Onlus come ogni anno ha partecipa al bando per l'assegnazione di giovani volontari del Servizio Civile Nazionale, quest'anno in particolare proponendo come finalità dell'assunzione il progetto “NONHOL'ETA'”, un evento internazionale a cadenza annuale che coinvolge la cittadinanza, le associazioni, le scuole e tanti altri soggetti in una grande festa per la terza età, volta a rompere le barriere e i pregiudizi tra generazioni e a riconoscere e promuovere il valore degli anziani.+sti a ragazzi tra i 18 e i 28 anni, che dovranno presentare la loro candidatura entro venerdì 28 settembre 2018.

La domanda di partecipazione va fatta pervenire a mano o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Fondazione Fontenuovo Onlus, Via del Pozzo 61, 06126 Perugia (Pg). È possibile presentare la domanda anche via PEC all'indirizzo: fontenuovo@pcert.postecert.it. Gli orari di apertura per la ricezione delle domande saranno: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12, presso la segreteria della Fondazione. Il progetto e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito www.fontenuovo.it. Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di € 433,80. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la Fondazione Fontenuovo Onlus al numero 075-5722345 o via email all'indirizzo segreteria@fonenuovo.191.it.