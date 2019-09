Al via le domande per ottenere i contributi pubblici per le nuove aziende umbre: fondo da 2milioni

Da questa mattina e fino alle ore 12 del 28 novembre 2019, potranno essere presentate le domande per il contributo regionale al “Sostegno alla creazione al consolidamento di Start Up e alle iniziative di spin off della ricerca”. Il fondo stanziato è di 2 milioni di euro: un 1 milione riservato all’area di crisi complessa Terni-Narni e 150mila euro riservati alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale per sostenere l'informazione in un momento difficile per il setore. L’avviso pubblico per il 2019 è stato pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale serie generale n°36.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line, tramite l’indirizzo http://trasmissione.bandi.regione.umbria.it e verranno valutate in base ai parametri principali dell’innovatività del progetto, della sua validità tecnico-economica, del suo equilibrio finanziario e della sua pertinenza con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente regionale RIS3.

L’avviso si rivolge alle Start Up ad alto contenuto tecnologico, con processi produttivi innovativi, caratterizzati anche dall’utilizzo di brevetti propri, agli spin off nati da questo genere di imprese, agli spin off accademici ad elevate competenze scientifiche e alle PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica.