Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, 300mila euro per i ricercatori: i nuovi bandi

A pochi giorni dalla pubblicazione dei due bandi destinati al mondo della scuola, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia arriva una ulteriore azione a sostegno della Ricerca scientifica e tecnologica.

Si è aperto oggi, 24 maggio, il nuovo bando a tema che pone l’attenzione su due sfide di grande attualità nei Paesi industrializzati e, nel conteso, in Umbria: quella della “Nutrizione e sicurezza alimentare” e quella della “Sostenibilità ambientale ed economia circolare”. Su questi temi specifici individuati con il consenso di tutti gli Organi dopo una fase di ascolto e confronto che ha coinvolto anche le Università, la Fondazione ha deciso di indirizzare un ammontare complessivo di 300mila euro.

Sul fronte della “Nutrizione e sicurezza alimentare” i contributi sono mirati alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica che intendano perseguire strategie di sostenibilità delle produzioni alimentari e, parallelamente, indirizzare la popolazione a incrementare stili di vita sostenibili anche dal punto di vista del benessere biopsicosociale attraverso studi epidemiologici lungo tutta la filiera produttiva volti a valutare il reale rischio per il consumatore e le eventuali misure di controllo e prevenzione. Con la “Sostenibilità ambientale ed economia circolare” si vuole invece incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio finalizzato ad adottare misure per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, attuare modelli sostenibili di produzione e consumo, promuovere le energie rinnovabili e l’efficientemente energetico, così da contribuire allo sviluppo dell’economia circolare rigenerando o riutilizzando le risorse consumate. Destinato alle Università e agli Enti di ricerca pubblici il bando, che intende incentivare progetti realizzati in partnership con il mondo imprenditoriale promuovendo anche l’interdisciplinarietà progettuale, prevede che il finanziamento della Fondazione non superi il 90% del costo complessivo di ciascun progetto. Per presentare le domande c’è tempo fino al 18 luglio.