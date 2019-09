Foligno, sbarca in città un nuovo store specializzato nei settori casa e bellezza

Nuove aperture commerciali a Foligno, con nuove assunzioni. Il 19 settembre in via Fiammenga aprirà Tigotà, insegna padovana specializzato in cosmetica e pulizia della casa. Il taglio del nastro avverrà intorno alle 11:30 e sono in programma sia l'animazione per bambini (truccabimbi, palloncini e zucchero filato) che omaggi e gadgets per i clienti. Lo store folignate è il quarto della provincia di Perugia. Il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 08.30 alle 20.