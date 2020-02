Foligno, centro estetico abusivo in un appartamento: evasione da 120mila euro

Nella rete dei controlli anti-evasione delle Fiamme Gialle in tutta la provincia di Perugia, è rimasta intrappolata un'estetista che operava, nel folignate, senza nessun requisito professionale e sanitario. La donna riceveva molti clienti direttamente all'interno del suo appartamento, dove secondo i militari, aveva messo in piede un piccolo centro abusivo non dichiarato al Fisco.

I Finanzieri sono dunque entrati nell’appartamento, trovando conferma di quanto sospettato: un’intera stanza adibita alla professione con tanto di lettino e strumenti per manicure e pedicure. Dalle agende e altri documenti è stato ricostruito l’ammontare dei ricavi sottratti a tassazione nel corso degli anni: si ipotizza di 100 mila euro non dichiarati e di I.V.A. evasa per altri 20 mila. La donna inoltre rischia la condanna per il reato di esercizio abusivo della professione.