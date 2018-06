Nuove aperture in Umbria: a Foligno apre il centro nazionale per formare i migliori dentisti italiani

Foligno punta ad affermarsi come punto di riferimento regionale, ed eccellenza nazionale, nel settore dell’odontoiatria e dell’odontotecnica. Ad investire sul futuro, sulla formazione professionale e scolastica, nell’ottica della qualificazione, di concrete prospettive occupazionali è infatti la clinica folignate Dentalmed, che domenica dieci giugno inaugurerà nuovi locali e l’innovativo laboratorio ‘Bios’.

Un vero e proprio centro di formazione che, a partire da settembre, ospiterà la Digital Dentistry Academy in grado di richiamare nella città della Quintana, dentisti da tutta Italia. Ma le novità proposte da Dentalmed e Bios, non finiscono qui: dal prossimo anno scolastico partirà una stretta collaborazione con l’istituto professionale ‘E. Orfini’ di Foligno, unico in Umbria ad attivare uno specifico corso di odontotecnica. Gli studenti saranno accolti nella struttura, ed avranno gratuitamente a disposizione attrezzatture che permetteranno agli alunni di cimentarsi sin da subito con un percorso digitale, dalla progettazione alla produzione concreta del manufatto protesico. Una sinergia, tra pubblico e privato, tra mondo del lavoro e scuola, che sarà in grado di offrire agli studenti dell’istituto Orfini importanti occasioni di lavoro.

Il centro di formazione, è in verità una delle poche scuole di odontoiatria digitale italiane: si occuperà di ricerca e sviluppo, guidata dalla 3Dific società leader del settore, spin off della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia e Sandro Montecchiani, direttore e responsabile scientifico della scuola.

La nuova offerta messa in campo da Dentalmed di Foligno, consentirà inoltre agli operatori del settore di cimentarsi e formarsi nell’odontoiatria digitale, nonché di svilupparsi attraverso un incontro confronto sulle nuove tecniche. Un investimento quindi, sul fronte sociale, scolastico e professionale per migliorare il lavoro degli operatori ed offrire occasione di lavoro ai giovani. Un fiore all’occhiello per Foligno e l’Umbria. Il centro Dentalmend, in viale Roma presso il centro commerciale ‘Le Vetrine’ raddoppierà i suoi spazi, per una superficie complessiva di 300 metri quadri dedicati al dentale: attualmente vi lavorano circa trenta persone con un’età media di 35 anni e già si prevedono nuove assunzioni.