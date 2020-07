Fine settimana di shopping, al Gherlinda c'è il Black weekend: sconti e occasioni

Al Gherlinda di Corciano c’è ‘profumo’ di grandi affari perché da venerdì 24 a domenica 26 luglio è in programma il ‘Black weekend’ dello shopping. Tre giornate di offerte assicurano dal centro di intrattenimento di Ellera di Corciano, durante le quali i punti vendita della struttura che aderiscono, venerdì e sabato dalle 10 alle 20 e domenica dalle 15 alle 20, proporranno la loro ampia offerta merceologica a prezzi vantaggiosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tutto il weekend ci si potrà sbizzarrire nella ricerca di occasioni, in vista anche delle ferie estive, di cui approfittare in sicurezza. Infatti, nel rispetto della normativa in vigore, al centro di intrattenimento “sono stati attuati – spiegano dal Gherlinda – tutti i protocolli necessari per una corretta permanenza all’interno della struttura”.