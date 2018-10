Fiera del Turismo, l'Umbria che non ti aspetti: tre super premi grazie alle recensioni dei turisti

L'Umbria sbanca la terza edizione del Premio Italia Destinazione Digitale, al Ttg Travel Experience di Rimini, la principale fiera del turismo B2B in Italia: gli esperti del turismo, sulla base delle recensioni online, hanno attribuito un primo premio e due secondi posti. L'Oscar è arrivato per la regione percepita come più autentica ed inoltre siamo sul podio, al secondo posto, come regione più accessibile, dopo il Trentino Alto Adige, e come regione con la migliore reputazione sul web. "Premi che sono motivo di grande soddisfazione e che si sposano perfettamente con la politica di promozione turistica che la Regione sta portando avanti”: è stato il commento a caldo dell'assessore al Turismo Fabio Paparelli.

La terza edizione del Premio Italia Destinazione Digitale è stata realizzata analizzando oltre 13 milioni di recensioni apparse sui canali social più diffusi e utilizzati. "Aver ottenuto il primo premio come regione più autentica, così come gli altri due riconoscimenti, ci dà grande conforto. Ha evidentemente colto nel segno - ha rimarcato Paparell - la nostra campagna di promozione ben riassunta nello slogan ‘Umbria, emozione unica’ incentrata sull’autenticità e l’originalità di una vacanza nella nostra regione, sull’offerta di un turismo esperenziale”.