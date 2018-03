Perugia, in centro storico torna la Grande Fiera di Pasqua: 80 espositori e tante novità

Il centro storico di Perugia scommette ancora sul turismo legato alle festività. Da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile, infatti, dalle 10 alle 20, tra corso Vannucci, via Mazzini e piazza Matteotti, va in scena La grande fiera di Pasqua, organizzata dall’associazione Farefacendo in collaborazione con il Consorzio Perugia in centro e il patrocinio del Comune. Taglio del nastro, dunque, venerdì alle 11.30 in piazza della Repubblica dove non mancherà una colazione a base di capocollo e torta al formaggio, come da tradizione pasquale umbra.

Giunta alla quarta edizione, la fiera accoglierà circa 80 espositori selezionati con i loro articoli di artigianato artistico, enogastronomia, giardino, oggettistica,street food e tante curiosità. L’iniziativa fa da apripista alla stagione degli eventi primaverili del centro storico perugino e sarà l’occasione proprio per far riscoprire questo ‘pezzo’ di città non solo ai turisti ma anche ai cittadini stessi. Previste anche attività di animazione per bambini con il laboratorio ‘Gira la girandola’ in programma sabato, domenica e lunedì dalle 15 alle 18 in piazza della Repubblica.