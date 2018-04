L'agricoltura del futuro made in Umbria al Festival Internazionale del Giornalismo

“Farmers 3.0. Innovazione e ricerca che cambiano l’agricoltura”: è questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura nell’ambito del Festival internazionale del giornalismo e che si terrà giovedì 12 aprile, alle ore 11.30, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia. Verranno presentati quattro progetti di innovazione nel settore agricolo e agroalimentare, dopo i saluti dell’assessore regionale all’Agricoltura Fernanda Cecchini e l’introduzione del direttore regionale Ciro Becchetti, Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014-2020.

Roberto Montagnoli, di Coldiretti, presenterà “Multinet” che riguarda le strategie di sviluppo locale nelle zone rurali attraverso progetti d’innovazione incentrati nel ruolo, per l’economia e la società, della multifunzionalità delle aziende agricole per valorizzare territorio, produzione e consumo locale. Dell’esperienza di “Agricolus”, dal trattore allo smartphone e dal satellite al campo, parlerà Antonio Natale. Andrea Chioini, giornalista di Rai 3 Umbria, illustrerà l’attività svolta a difesa delle colture attraverso il Bollettino fitosanitario nel telegiornale regionale della Rai. Infine Andrea Sisti, amministratore unico della società Landscape Office Agronomist Stp, presidente dell’Associazione mondiale degli agronomi, presenterà il progetto “Vista”, la vetrina informatica per sistemi di trasparenza nell’agroalimentare.