Nomine & Poltrone - Federpreziosi, Erika Bellini è la presidente regionale dei gioiellieri umbri

E’ Erika Bellini, di Perugia, la presidente di Federpreziosi Umbria Confcommercio. Ad affiancarla i due vice: Luigi Cozzari di Umbertide e Luca Paccara di Terni.

L’elezione è avvenuta oggi nella sede di Confcommercio a Perugia, al termine dell’Assemblea che ha nominato tutti gli altri membri del consiglio direttivo dei gioiellieri umbri, composto da Nadia Belia di Perugia, Silvia Monacelli di Gubbio, Andrea Ciacci di San Giustino, Roberta Leoni di Spoleto, Federica Persichini di Perugia, Marta Capolsini di Magione, Francesco Liberati e Giuliano Scoscia di Perugia.

L’elezione del direttivo di Federpreziosi Umbria sancisce la costituzione ufficiale dell'associazione a livello locale, dopo un percorso di confronto sui temi strategici per la categoria avviato da alcuni mesi: "I primi passi dell’associazione - spiega una nota di Confcommercio - , secondo il nuovo consiglio, dovranno essere orientati essenzialmente verso la formazione e l’aggiornamento professionale, con l’intenzione di mettere a disposizione delle circa 400 imprese umbre del settore, che svolgono questa attività in modo prevalente, strumenti conoscitivi utili non solo ad implementare le loro competenze professionali, ma anche a muoversi con maggiore agilità sul web, dove già operano molte gioiellerie, che presentano in media ricavi pressoché doppi rispetto a quelli delle gioiellerie che non hanno innovato nel mondo digitale".