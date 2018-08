Nomine & Poltrone - Federmanager Perugia, Roberto Peccini confermato alla presidenza

Il nuovo Consiglio direttivo di Federmanager Perugia ha confermato per il triennio 2018-2021 Roberto Peccini presidente, Andrea Coccia vicepresidente e Simone Battistacci tesoriere, mentre Carla Lemmi è stata nominata segretario. Il Consiglio è stato rinnovato per cinque membri su undici e risulta adesso composto da Massimo Ambrosi, Simone Battistacci, Giuseppe Chiari, Andrea Coccia, Antonio De Angelis, Daniela Farinelli, Marco Freddo, Carla Lemmi, Francesco Paradisi, Roberto Peccini e Mauro Zenobi. Fanno, invece, parte del Collegio dei revisori dei conti Sergio Cenerini (presidente), Emidio Giovagnoni e Gabriele Moca.



Il commento del presidente. “Ringrazio tutti per la rinnovata fiducia – ha commentato il presidente Peccini – e non posso non esprimere soddisfazione per l’ingresso nel direttivo di nuovi e giovani associati. Il nostro impegno sarà ancora rivolto alla valorizzazione della figura del manager come risorsa cardine, competente, responsabile ed efficace nel supporto alle imprese del territorio, in un’epoca di grandi cambiamenti strutturali e tecnologici”.