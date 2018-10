Fcu, riapre la linea Perugia-Ponte San Giovanni-Città di Castello: la data ufficiale

Dopo l'inaugurazione e la doccia fredda dello slittamento del via, finalmente c'è la data ufficiale di riapertura della Fcu: “Da giovedì 25 ottobre verrà ripreso l’esercizio commerciale sulla tratta Città di Castello – Perugia – Ponte San Giovanni della linea ferroviaria regionale”. È quanto annunciato da Ferruccio Bufaloni, amministratore unico di Umbria Tpl e Mobilità Spa che ha spiegato che “venerdì 5 ottobre l’azienda umbra ha ricevuto dall’Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria (Ansf) l’autorizzazione alla riattivazione dell’esercizio ferroviario”.



E ancora: "Di intesa con Busitalia Sita Nord – ha precisato Bufaloni –, che esercisce il trasporto sulla linea ferroviaria regionale, e tenuto conto delle necessarie e preliminari attività di pre-esercizio e programmazione del personale per entrambe le società, la riattivazione dell’esercizio è stata pianificata per il prossimo 25 ottobre". Ma la questione dei treni lumaca resta. Come sottolineato dal consigliere regionale Marco Squarta, "i treni non potranno superare i 50 chilomenti orari".