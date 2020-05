Fase 2: Emisfero amplia l'offerta per la spesa online, attivato il servizio anche all'Emi di via Palermo

Emisfero amplia il servizio di consegna della spesa a domicilio con l'attivazione anche nel punto vendita Emi di via Palermo.

I cittadini di Perugia attraverso il portale www.cosicomodo.it potranno fare la spesa on line su Emisfero, scegliendo se ritirarla o farsela consegnare a casa, oppure presso il supermercato Emi di via Palermo ritirandola nel punto vendita.

Il servizio di spesa online “clicca e ritira”: offre la comodità di effettuare la spesa da casa o da una qualsiasi postazione ove si abbia PC, smartphone o tablet, scegliere con tutta gli acquisti che si vogliono fare e fissare il ritiro nel giorno e nella fascia oraria più congeniale. La spesa potrà essere ritirata nel punto vendita Emi di via Palermo 1 tutti i giorni della settimana (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30, domenica fra le 11.30 e le 12.30), e si potrà pagare online o in negozio con carta di credito. Nel fare la spesa online si può scegliere fra oltre 9mila referenze, le stesse che si troverebbero recandosi fisicamente nel supermercato, compresi freschi e freschissimi: frutta, verdura, carne, pesce, salumi e formaggi, preparati come se ci si trovasse di fronte al banco servito.

"La partenza del servizio di spesa on line presso il supermercato Emi di Perugia è la prima di una serie di attivazioni che coinvolgeranno altri supermercati Emi in Umbria ed in altre regioni del centro Italia – ha dichiarato Giancarlo Paola, Amministratore Delegato di GMF–Grandi Magazzini Fioroni - Dopo settimane difficili, nelle quali tutti i nostri collaboratori hanno lavorato in emergenza e senza sosta, possiamo dedicarci a questo nuovo progetto che vuole essere un segnale di ulteriore vicinanza alla comunità nella quale siamo nati e cresciuti, è un servizio che crediamo possa contribuire a vivere con maggior serenità non solo questa fase 2 che tutto il Paese sta attraversando, ma i mesi che verranno, nei quali dovremo ancora tutti mantenere il distanziamento sociale".