S.O.S Turismo, la mossa dell'Agabiti: campagna pro-Umbria sulle Tv nazionali e canali tematici

Campagna di comunicazione straordinaria in vista dell'estate e dell'imminente (si spera) riapertura tra le regioni dopo la tragica fase emergenziale per coronavirus. L'assessore regionale al turismo Paola Agabiti a tempo di record ha presentato un progetto alla Giunta regionale, con tanto di campagna già elaborata da una nota agenzia, per rilanciare il settore dell'accoglienza tustica che sta vivendo un momento drammatico dopo il blocco sociale per via dei contagi.

Obiettivo: mandare in Tv le immagini di una Umbria sempre bellissima ma sicura. Seicento mila euro di budget per la campagna straordinaria che prevede passaggi su sulle tre reti Rai, su Canale 5, Rete 4, Italia 1, Iris, Cine34,Tgcom 24. Per La7 previsto il passagio al Tg, Otto e mezzo, DiMartedì, Nonè l’Arena, mentre per Sky tv su TV8, TG24, programmi Travel e canali tematici. Nei video saranno esaltati gli spazi per lo sport all'aria aperta ma anche l’arte, i borghi storico, l’enogastronomia e l’ambiente.