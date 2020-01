Nomine & Poltrone - Ecco il nuovo presidente regionale alla guida di Ires Cgil

Fabrizio Fratini subentra a Mario Bravi alla guida dell’Ires dell'Umbria, l’istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil. Fabrizio Fratini, già membro della segreteria regionale Cgil, assume quindi l’incarico di presidente regionale dell’istituto. Mario Bravi è stato recentemente eletto alla guida dello Spi Cgil provinciale, il sindacato delle pensionate e dei pensionati.

“Negli ultimi anni l’Ires si è affermato nella nostra regione come punto di riferimento importante per l’analisi del quadro economico, visto dalla prospettiva del lavoro - afferma Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil dell’Umbria - Un impegno che intendiamo portare avanti e implementare ulteriormente, perché lo studio approfondito dei dati economici sul territorio è una precondizione fondamentale per individuare strategie di sviluppo valide. Auguro quindi buon lavoro a Fabrizio Fratini e ringrazio Mario Bravi per l’ottimo lavoro svolto finora”.