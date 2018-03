Eurochocolate sbarca in Trentino: quattro giorni dolcissimi a ridosso di Natale

Eurochocolate sbarca in Trentino. Il Comprensorio della Paganella in Trentino ospiterà dal 13 al 16 Dicembre prossimi la prima edizione di una golosa quattro giorni dedicata al Cibo degli Dèi.

Il progetto dell’evento, proposto da Gioform, titolare del marchio e del format Eurochocolate, è stato presentato a Trento in occasione del tavolo tecnico fortemente voluto dal Cda dell’Azienda Turismo Dolomiti Paganella, con la fattiva partecipazione di Trentino Marketing, l’Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e i Consorzi Turistici dell'Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai Paganella, Molveno, Cavedago eSpormaggiore.

“L’elevata popolarità del cioccolato - dichiara Maurizio Rosini, Ceo di Trentino Marketing - e l’attrattiva che il goloso Cibo degli Dèi è in grado di suscitare nell’immaginario collettivo sono state unanimemente riconosciute dai partecipanti indiscusso punto di forza della manifestazione. Si aggiungono l’opportunità offerta dall’evento di triangolare efficacemente con tutti i possibili abbinamenti tra cioccolato e prodotti tipici del territorio (mele, pere, frutti di bosco, miele, vino, distillati etc.) e la possibilità di generare una comunicazione trasversale in grado di intercettare nuovi flussi turistici, potenziando così l’attrattiva del territorio in un periodo interessante della stagione invernale che ha bisogno di motivazioni aggiuntive appropriate”.

“È un forte motivo d’orgoglio per l’Altopiano della Paganella - aggiunge Anna Rosa Donini, Presidente dell’A.p.T. Dolomiti Paganella - essere stati scelti come luogo ideale per accogliere un evento di fama mondiale con altissimi standard qualitativi. Per questo, l’intero territorio ha dimostrato grande interesse ed entusiasmo e tante aziende si sono già messe in moto per presentarsi al meglio. La manifestazione aprirà formalmente la stagione turistica invernale e la caratterizzerà per tutto il suo svolgimento”.

Eurochocolate Christmas sarà strutturato in modo da coinvolgere l’intero comprensorio grazie a un articolato programma diiniziative diffuse che animeranno le principali piazze e strutture ricettive e di intrattenimento, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e librerie, ciascuna delle quali potrà ospitare appuntamenti a tema cioccolato.

Forte della consolidata esperienza maturata da Gioform nell’organizzazione di importanti kermesse a tema cioccolato, comeEurochocolate a Perugia, Cioccolatò a Torino e ChocoModica in Sicilia, oltre che nella gestione del Cluster Cacao e Cioccolato a Expo Milano 2015, l’evento si prospetta particolarmente coinvolgente e trasversale, con attività che spaziano da degustazioni guidate e cooking show, educational dedicati ai bambini con il coinvolgimento delle scuole del comprensorio, ma anche incontri con l’autore, laboratori e sorprendenti installazioni a tema pronte a cogliere tutto il lato fundel cioccolato.

“Siamo molto soddisfatti - sottolinea Eugenio Guarducci, fondatore e Presidente di Eurochocolate - dell'attenzione che abbiamo riscontrato tra le istituzioni locali e, dopo una prima fase di studio sulla fattibilità, siamo ora pronti a dar vita a dei tavoli tecnici operativi per i quali sarà determinante il coinvolgimento delle principali Associazioni di Categoria e dei Consorzi attivi sul territorio, che potranno cosi innestare una progettualità diffusa quanto mai utile al format dell'evento già ricco di interessanti suggestioni”.