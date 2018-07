Eurochocolate, al via le selezioni per venditori, hostess e standisti: ci sono 600 posti in ballo

Al via le selezioni per 600 tra venditori, promoter, hostess, standisti o animatori per entrare a far parte dello staff di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che quest’anno festeggerà i suoi primi 25 anni.

Sono, infatti, aperte le candidature per la selezione del personale che sarà impiegato nella prossima edizione dell’evento più goloso, in programma a Perugia dal 19 al 28 ottobre. Eurochocolate è pronta a individuare oltre 600 collaboratori per i ruoli di venditori, promoter, hostess, standisti o animatori, presso i numerosi punti vendita e aree di animazione firmati dalle più importanti aziende italiane e internazionali del cioccolato e non solo, che saranno coinvolte in attività commerciali, promozionali, ludiche, di intrattenimento e di degustazione.

I candidati devono aver compiuto i 18 anni ed aver conseguito il diploma, avere una spiccata propensione al contatto con il pubblico, capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese. È inoltre richiesta la residenza e/o domicilio nella provincia di Perugia, almeno durante i giorni dell'evento.

Per candidarsi è sufficiente collegarsi al sito www.eurochocolate.com, accedere alla sezione Lavora con noi, seguire le indicazioni e compilare i campi suggeriti. Ogni candidato ritenuto idoneo per partecipare al colloquio di selezione, riceverà una e-mail di risposta, completa di tutti i dettagli tra cui data ed orario della convocazione. Per maggiori informazioni: Tel. + 39 075 5003848, sito Internet www.eurochocolate.com.