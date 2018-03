L'azienda umbra che batte la crisi: è tra le 21 migliori d'Italia, inserita nella Elite di Borsa Italiana

Una platea di aziende con un business solido e ad alto potenziale di crescita è stata selezionata da UBI banca, con la collaborazione di Confindustria, per entrare a far parte di Elite, il programma di Borsa Italiana dedicato al rafforzamento delle strategie di crescita delle imprese. Le società scelte accederanno, attraverso la “Elite Ubi Banca Lounge”, a un percorso che offre alle imprese una serie di strumenti studiati per affrontare i temi chiave della crescita ed espansione internazionale.

Sono 21 le imprese selezionate, rappresentano 8 regioni, hanno un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro, un totale di circa 11mila dipendenti e appartengono a diversi settori industriali: dalla moda, alla chimica, alla meccanica, all’automotive, al food. Le aziende avranno la possibilità di intraprendere un percorso dedicato che prevede strumenti di finanziamento, relazioni con operatori del mercato dei capitali, grazie anche all’interlocuzione con una platea di potenziali investitori italiani ed esteri, formazione specifica per guidare i cambiamenti organizzativi e di governance necessari ad affrontare i mercati internazionali.

Tra le aziende selezionate c’è anche l’umbra Sir Safety System, azienda con sede a Santa Maria degli Angeli (Assisi) fondata negli anni Settanta da Gino Sirci che ne è l’attuale amministratore. Sir Safety System, 150 collaboratori, è oggi riconosciuta come uno dei principali produttori e fornitori europei di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale (Dpi). L’azienda è storicamente legata anche al mondo dello sport, in particolare al volley, come main sponsor della Sir Conad Perugia, che milita nel campionato di Serie A1, della quale Gino Sirci è Presidente.