L'azienda umbra che batte la crisi, sbarco in Borsa: fatturato di 22 milioni di euro l'anno

C’è grande soddisfazione in casa Gepafin per l’inizio delle negoziazioni su Aim Italia di Eles spa, azienda di Todi che progetta e produce sistemi di testing, in particolare per semiconduttori. Come sottolineato da Confindustria, il fatturato del 2018 ammonta a 22 milioni di euro.

“Gepafin – commentano dalla finanziaria regionale umbra – sostiene da tempo Eles e nel 2017 ne è divenuta socia di minoranza, con una funzione di accompagnamento e sostegno al processo di sviluppo che oggi viene premiato dalla quotazione su Aim”.



Il grado di patrimonializzazione ha, infatti, un ruolo centrale nello sviluppo delle aziende, in particolare delle Pmi, e i fondi attualmente assegnati dalla Regione Umbria a Gepafin sono prevalentemente destinati a svolgere questo scopo. “Ribadiamo – concludono da Gepafin – il ruolo di sostegno avuto anche nei precedenti ingressi in Aim Italia di altre Pmi dinamiche e promettenti, e intendiamo confermarci quali interlocutori di riferimento nel sostegno alla capitalizzazione delle Pmi umbre”.