Riapertura della E-45 viadotto Puleto slitta la riapertura: lavori in corso, controllori in attesa del via libera

Forse con troppo facilità si era pensato e parlato di una riapertura nel giro di pochi giorni, dopo il via libera della Procura di Arezzo seppur con prescrizioni ben definite a carico di Anas per la messa in sicurezza e i lavori immediati d'apportare al viadoto Puleto - traffico off limits - sulla E45. La riapertura ufficiale al traffico leggero slitta e non c'è una data ufficiale dato che sono necessarie le verifiche di conferma sui lavori da parte dei tecnici ingaggiati dalla Procura di Arezzo.

Si continua a parlare di un Viadotto percorribile a fine della settimana prossima ed entro martedi-mercoledi l'annuncio ufficiale. Il Tavolo tecnico ha confermato il pacchetto sicurezza per quel tratto a rischio crollo in territorio della Provincia di Arezzo: sensori per le oscillazioni, divieto di transito per i mezzi pesanti con carico superiore lle 3.5 tonnellate, limite di velocità a 40, installazione di due autovelox, task-force Altotevere, Arezzo e Romagna della Polizia Stradale per il controllo dei tir.