Slow Food incorona l'Umbria, le Osterie migliori? Ecco quali sono secondo la prestigiosa guida

Sono 52 su 1617 i locali umbri segnalati nella guida alle Osterie d’Italia 2019. Tra questi 6 Chiocciole (i locali particolarmente in sintonia con la filosofia Slow Food), un Formaggio, 12 Bottiglie e, novità di quest’anno, 13 esercizi segnalati per la particolare attenzione all’olio extravergine d’oliva, sia in cucina che in sala.

La guida, curata da Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni, è giunta alla sua 29esima edizione e continua a raccontare, da Nord a Sud, il lavoro delle cuoche e degli osti italiani con la diversità, l’originalità e la capacità di interpretare la cucina secondo la loro personalità.

Tutte le Chiocciole dell’Umbria: L'Acquario Castiglione del Lago (Pg); La Miniera di Galparino Città di Castello (Pg); Baciafemmine Scheggino (Pg); La Locanda di Colle Ombroso Porano (Tr); I Birbi Perugia ; Stella Perugia

Il Formaggio: La Miniera di Galparino, Città di Castello (Pg)

Le Bottiglie: La Miniera di Galparino, Città di Castello (Pg); Rosso di Sera, Magione (Pg); Tipico Osteria dei Sensi, Montone Pg); Lillo Tatini Panicale, (Pg); La Cantina di Spello (Pg); Pane e Vino, Todi (Pg), San Giorgio, Umbertide (Pg); La Gabelletta, Amelia (Tr); Civico 25. Perugia; I Birbi Perugia, Stella . Perugia; Lillero, Terni

Le osterie attente all’olio extravergine d’oliva: Il Cerreto Bettona (Pg); Malvarina, Assisi (Pg); Cucinaa Foligno (Pg); 4 Piedi & 8.5 Pollici, Giano dell'Umbria (Pg); Tipico Osteria dei Sensi, Montone (Pg); Lillo Tatini, Panicale (Pg); Pane e Vino, Todi (Pg); Il Frantoio del Gusto, Trevi (Pg); La Casareccia, Avigliano Umbro (Tr); Antica Cantina, Orvieto (Tr); La Grotta, Orvieto (Tr); La Locanda di Colle Ombroso, Porano (Tr), Taverna la Mola, Stroncone (Tr).