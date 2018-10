Dopo la Tagina, salvata e acquistata anche la Maran di Spoleto: nessun esubero

Hoist Italia ha siglato un accordo per l’acquisizione del Gruppo Maran di Spoleto, attivo dal 1993 nel settore del recupero crediti per conto terzi, già in concordato preventivo. L'operazione prevede l’acquisizione da parte di Hoist Finance in Italia di tutte le attività e di 183 dipendenti della storica società spoletina.

Nell’accordo è stata definita anche la riorganizzazione della sede Maran di Catanzaro, con circa 70 addetti, le cui attività saranno rilevate dal Gruppo Sorec, realtà italiana che si appresta a fare ingresso nel segmento utilities. “Siamo molto soddisfatti di aver concluso positivamente questa operazione, dopo una lunga e laboriosa trattativa”, ha commentato Clemente Reale, country manager di Hoist Finance in Italia.

“Con questo accordo, Hoist si rafforza ancora sul mercato italiano posizionandosi come uno dei principali players del settore degli Npl” ha dichiarato Reale. “Inoltre l’acquisizione di Maran conferma l’interesse da parte del Gruppo di continuare ad investire nel nostro Paese”, ha aggiunto Reale. “L’operazione – ha concluso Reale – permette di dare continuità ad una delle realtà storiche più importanti nel settore del recupero del credito in Italia, salvaguardando i livelli occupazionali sul territorio”.

Hoist Finance è una società svedese attiva nella ristrutturazione del debito per banche e istituzioni finanziarie internazionali e specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti performing e non-performing. Nel 2014 ha acquisito la TRC spa, società italiana con oltre 40 anni di esperienza nel settore guidata da Clemente Reale, con la quale aveva iniziato una collaborazione nel 2011.

In Italia, Hoist ha investito oltre 800 milioni di euro acquistando portafogli dalle più importanti istituzioni bancarie e finanziarie e con 8.5 miliardi di euro di NPL in gestione è tra i principali players di settore. In Europa, Hoist Finance è presente in 11 Paesi: Svezia, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Regno Unito, Austria, Grecia, Spagna e Italia, che oggi rappresenta il principale mercato per il Gruppo.