Don Matteo a Spoleto, parte la messa in onda in Rai: prime anticipazioni delle puntate e data

Giovedì 11 gennaio, in contemporanea con la messa in onda su RaiUno della nuova stagione di Don Matteo, la città di Spoleto, location principale della serie dal 2013, ha deciso di celebrare l’evento proiettando sul grande schermo i primi due episodi dell’XI stagione. La proiezione si terrà a partire dalle ore 21 al Complesso Monumentale di San Nicolò.

L’ingresso è libero ma per il numero limitato di posti è gradita la prenotazione, entro le 17.30 di giovedì 11 gennaio, alla mail: iat.spoleto@comunespoleto.gov.it oppure tramite il numero 0743.218620 (da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13. 30 e dalle ore 14.30 alle 18.15 mentre domenica e festivi dalle ore 9.30-13).

I titoli delle prime due puntate sono “L’errore più bello” e “Scene da Un Matrimonio” e raccontano del grande fermento a Spoleto per l’arrivo del nuovo Capitano. Cecchini è in apprensione davanti alla caserma, non ha il coraggio di entrare quando arriva Don Matteo: non deve essere triste per la partenza di Tommasi, con la sua indiscussa esperienza potrà essere di grande aiuto al nuovo Capitano.

L’undicesima stagione di Don Matteo è stata girata a Spoleto on location da giugno a dicembre 2017. L’accordo per la terza stagione di Don Matteo a Spoleto è stato raggiunto tra Lux Vide, Regione Umbria, Comune di Spoleto e Associazione albergatori ConSpoleto che, insieme a Confcommercio, fornisce il supporto logistico ed organizzativo alla produzione.

I primi dati significativi dell’impatto di Don Matteo sui trend turistici a Spoleto si sono registrati subito dopo la messa in onda degli ultimi episodi della nona stagione, quando nei musei della città e negli uffici di accoglienza si sono avuti incrementi di visitatori, calcolati intorno al 35%, un dato rafforzato dalla continua richiesta di informazioni che i turisti hanno rivolto agli operatori e agli addetti ai musei.

La popolare fiction in onda su RaiUno, prodotta dalla Lux Vide, che ha come protagonista Terence Hill nel ruolo del prete-detective, è stata girata per la prima volta a Spoleto dal maggio al novembre 2013 ed è andata in onda dal gennaio all’aprile del 2014. La decima stagione di Don Matteo, la seconda consecutiva con location Spoleto, è stata girata nel giugno-luglio del 2015. Le riprese sono proseguite nel settembre e nell’ottobre del 2015 e poi ancora nel gennaio-febbraio del 2016. La stagione è andata poi in onda da gennaio ad aprile 2016. Don Matteo è un format di successo tutto italiano andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000. La serie negli anni è stata apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia.