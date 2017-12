L'Umbria che riparte è in vetrina su "Repubblica": le storie di chi non si arrende diventano quattro documentari

Ad un anno dal sisma che ha colpito l'Italia centrale a cavallo tra il 2016 e il 2017, 4 documentari, scritti, prodotti e realizzati con il progetto “Restart. Comunità resistenti” dall'associazione MenteGlocale – laboratorio permanente di comunicazione sociale con sede a Perugia – raccontano su Repubblica.it, da martedì 26 dicembre, 4 storie di una terra, la Valnerina umbra, che ha reagito ai danni materiali e morali del terremoto.

Norcia, Campi, Cascia, Ruscio: il sisma ha colpito le popolazioni toccandole negli affetti, nelle abitudini e nelle piccole e grandi sicurezze della vita di tutti i giorni. Questi “montanari” sono stati feriti ma non sconfitti, e in alcuni casi hanno saputo reagire alle difficoltà rimboccandosi le maniche e trovando nella condivisione la forza per ripartire stringendosi ancora di più attorno a valori comuni.

Scritto da Filippo Costantini e Giorgio Vicario - titolari dell'agenzia stampa Mg2 comunicazione, che si è occupata della ricerca e del coordinamento giornalistico - e Daniele Suraci, regista già autore di vari cortometraggi presentati in festival internazionali, che ne ha anche curato regia e montaggio, il progetto “Restart. Comunità resistenti” è stato realizzato con il contributo del Corecom Umbria, attraverso il bando “Tv di Comunità 2017”, e con la collaborazione tecnica di Marco Suraci e Icarus Factory.

Le 4 puntate: Montanari testoni, Rita, DoctorMonster, Maddalena. Repubblica.it ha selezionato il lavoro di MenteGlocale e ha deciso di pubblicarlo, a partire da martedì 26 dicembre, sul proprio portale. Un'occasione importante di visibilità che premia la qualità visiva e la ricerca giornalistica dei lavori realizzati dall'associazione perugina.

C'è la vicenda dell'associazione Montanari Testoni e del loro Spazio Solidale 24. Nata nel novembre 2016 a Norcia, dentro una tenda da campo, questa associazione è stata promossa da un gruppo di giovani del territorio per affrontare insieme le avversità legate al terremoto.

Il secondo lavoro, intitolato Rita, è ambientato a Cascia. Nella piccola cittadina umbra colpita dal sisma l'icona di Santa Rita è una presenza concreta di speranza per il futuro. Il teaser di “Rita”, racconta la vita all'interno del Monastero di clausura delle Suore Agostiniane di Cascia e il rapporto dei casciani con Santa Rita.

Il terzo lavoro, intitolato “Doctormonster”, ha come protagonista Roberto “Docmonster” Sbriccoli, muratore-dj di Campi, frazione del Comune di Norcia, fortemente colpita dai terremoti. Il documentario si concentra sul sogno di Roberto, un sogno “folle” che si chiama Back to campi, un progetto da 4 milioni di euro che ha l'obiettivo di costruire su di un terreno appena acquistato dalla Pro Loco un centro polifunzionale per il turismo e lo sport. L'ultimo dei video si chiama “Maddalena” ed è ambientato a Ruscio, piccola frazione del Comune di Monteleone di Spoleto. La frazione, dove vi risiedono stabilmente 70 persone, non ha subito molti danni, i segni materiali dei recenti terremoti ci sono, ma non sono fortissimi. I danni forse più evidenti sono nelle persone e sono quelli legati alla paura dello spopolamento, al timore che almeno per qualche anno non sarà più come prima.