Digitale terrestre, il 90% dei televisori è da rottamare: c'è il bonus tv, cos’è e quando sarà possibile chiederlo

Cos'è il bonus tv? Come forse qualcuno saprà il 1° luglio 2022 a causa di un "trasloco" delle frequenze televisive ci sarà il passaggio allo standard di trasmissione televisiva digitale DVB-T2. Ovviamente non è necessario comprendere tutti i tecnicismi. Il punto è un altro: tra qualche anno molti televisori, ovviamente i più datati, dovranno andare in pensione.